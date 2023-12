イーロン・マスクの人工知能スタートアップ「xAI」が1470億円の資金調達を目指すと当局に申請

???? Corp investors will own 25% of xAI

イーロン・マスク氏が設立した人工知能スタートアップのxAIが、最大10億ドル(約1470億円)の資金調達を進めていることが、規制当局に提出された申請書類により判明しました。 Elon Musk is raising money for his AI company X.ai https://www.axios.com/2023/12/05/elon-musks-xai-aims-to-raise-1-billion

2023年12月06日 11時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

