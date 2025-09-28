2025年09月28日 10時00分 モバイル

Appleは改良版Siriのテストのため「Veritas」を開発したとの報道、ChatGPTのような単独アプリ



Appleが開発を進める大規模言語モデル(LLM)との統合により進化した「改良版Siri」について、Appleはこれをテストするために「Veritas」と呼ばれる単独アプリを開発したとBloombergが報じています。



Apple Builds a ChatGPT-Like App to Help Test the Revamped Siri - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-26/apple-builds-a-chatgpt-like-app-to-help-test-the-revamped-siri





Apple built its own ChatGPT-like app to test out new Siri AI revamp | Mashable

https://mashable.com/article/apple-chatgpt-like-app-veritas-siri-ai-voice-assistant



Appleは2024年6月にWWDC24の中で、独自のパーソナルAIである「Apple Intelligence」を発表しました。このApple Intelligenceの目玉機能のひとつが「進化したSiri」あるいは「LLM Siri」と呼ばれる改良版Siriです。しかし、この改良版Siriはリリース前から開発の遅れが報じられており、従来のSiriよりも間違った回答を出力してしまうという指摘もありました。



iOS 19で登場予定の「より会話的な」Siriは開発が遅れている - GIGAZINE





その後、2025年3月にはAppleが正式に改良版Siriのリリースが2026年に延期されたことを認めています。



Apple Intelligenceの「進化したSiri」のリリースが2026年に延期されたことをAppleが認める - GIGAZINE





改良版Siriの開発が遅れている理由については、元Apple社員が「従来の機械学習技術とLLMを統合する段階でバグが発生したため」と証言していました。そのため、Appleは改良版Siriの実現に向け、独自のLLMを採用するという方針だけでなく、OpenAIやAnthropic、GoogleといったAI市場の先駆者が開発したLLMを採用することも検討していると報じられています。



AppleはSiriの刷新に向け社内AI開発を放棄してOpenAIやAnthropicのAIを採用する可能性 - GIGAZINE





AppleはリニューアルされるSiriの基盤としてGoogleのGeminiを利用することを検討中 - GIGAZINE





Apple関連のリーク情報で知られるBloombergのマーク・ガーマン記者が関係者から入手した情報によると、Appleは改良版Siriをテストするため、ChatGPTのような単独アプリ「Veritas」を開発したとのこと。



VeritasはAppleのAI部門の従業員が社内で使用することを目的として開発されたアプリで、Appleは記事作成時点では同アプリをリリースする予定はない模様。Appleは独自のパーソナルAIであるApple Intelligenceをリリースしていますが、これはOSやアプリと統合されており、単体のアプリとして利用することはできません。また、Apple IntelligenceはApple独自の技術と提携企業のAI技術を組み合わせて実現されたものです。



また、ガーマン記者によるとVeritasはAppleが開発中の新システムである「Linwood」のテストにも利用されています。Linwoodは刷新された改良版Siriの基盤となるもので、Apple独自のLLMとサードパーティーのLLMを組み合わせて構築されたものだそうです。





この他、Appleは開発中の改良版Siriに統合される機能をテストするためにもVeritasを活用している模様。テスト中の機能には、音楽ライブラリからメールまで、ユーザーの個人情報をAIで検索する機能や、AIを使った写真編集機能などが含まれるそうです。また、これらの機能をAIチャットボット形式でユーザーに提供するべきかも検討される模様。



Appleは2025年9月にiPhone 17シリーズをリリースしたばかりであるため、次なるスマートフォン向け大型リリースは改良版Siriの発表になるとガーマン記者は予想しています。なお、改良版Siriの発表は2026年3月に予定されているとのことです。

