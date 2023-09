AppleはAIのトレーニングに「1日あたり数億円」を費やしていると報じられる

Appleのティム・クックCEOは、同社が 独自の生成AIを開発中 であることを認めていますが、新たに「AppleはAIのトレーニングに1日あたり数億円もの大金を費やしている」と海外メディアのThe Informationが報じています。 Apple Boosts Spending to Develop Conversational AI — The Information https://www.theinformation.com/articles/apple-boosts-spending-to-develop-conversational-ai

2023年09月07日 10時31分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.