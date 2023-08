Appleのティム・クックCEOが独自の生成AIを開発中であると認める、Appleの研究開発費は前年同期より約4400億円も増加

Apple AI in the works leads to high R&D spend https://appleinsider.com/articles/23/08/03/tim-cook-confirms-that-apple-has-been-working-on-generative-ai-for-years 2023年8月3日にAppleが発表した決算報告によると、2023年会計年度第3四半期の同社の売上高は前年同期比で1%減の818億ドル、純利益は前年同期比で2.3%増の199億ドル、希薄化後1株当たり利益は前年同期比で5%増の1.26ドル(約180円)を記録しています。 Appleが2023年第3四半期決算を発表、総売上高は818億ドルで前年同期比1%減&10億件を超える有料サブスクでサービス部門は過去最高の収益を記録 - GIGAZINE

2023年08月04日 10時57分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

