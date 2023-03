2023年03月16日 14時00分 ソフトウェア

AppleがChatGPTのような対話型AIをSiriに統合する可能性を模索しているとの報道



Appleが社内向けに開催したAIに関する会議の中で、ChatGPTに使われるような大規模言語モデルやその他のAIについて話し合いが行われたと伝えられました。AppleはSiriなどの音声アシスタントがいかにリードを奪われたかについて報告し、言語生成に関する取り組みを毎週のようにテストしていると報じられています。



How Siri, Alexa and Google Assistant Lost the AI Race - The New York Times

https://www.nytimes.com/2023/03/15/technology/siri-alexa-google-assistant-artificial-intelligence.html





Is Apple working on its own ChatGPT competitor? - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/03/15/apple-siri-chatgpt-testing/



Apple Engineers Reportedly Working on ChatGPT-Like AI Despite Siri Design Flaws - MacRumors

https://www.macrumors.com/2023/03/15/apple-engineers-working-on-chatgpt-like-ai/



AI研究団体のOpenAIは人間並みの精度で文章を生成できる大規模言語モデルのGPTシリーズを開発しており、これをベースとした対話型AI「ChatGPT」を発表して世間の話題をかっさらいました。MicrosoftもGPT-4の初期バージョンをBingに統合し、1日のデイリーユーザー数が1億人を突破するほどの注目を集めています。このほかにもDiscordやDuckDuckGo、Notionなどが次々にAIを利用したサービスを拡大させていますが、Siriなどの音声アシスタントで流行の最先端を走っていたはずのAppleは、こうした波に大きく乗り遅れています。



Apple関連のニュースを取り扱う9to5macなどによると、Appleは社内向けの報告書にて「SiriやAmazonのAlexaといった音声アシスタントが、AI競争においていかにリードを奪われてきたかが分かった」と説明しているとのこと。そして、AppleがAIへのアプローチを見直し、Siriのチームを含むエンジニアが言語を生成するコンセプトを毎週テストしているとも伝えられました。



音声アシスタントのSiriの登場で多くのユーザーがAIに慣れ親しみましたが、同時に多くの「できないこと」がAIにあることも浮き彫りになりました。このことについて、Siriの開発に携わったAppleの元エンジニアのジョン・バーキー氏は、「デザインが煩雑で、新機能を追加するのに時間がかかっていた」と暴露しています。





バーキー氏によると、Siriは非常に複雑な「コードの山」で膨れ上がっており、データセットにいくつかの新しいフレーズを追加するだけの単純な作業でもデータベース全体を再構築する必要があり、最大で6週間かかる可能性もあったとのこと。新しい検索ツールのような複雑な機能を追加する場合は丸1年かかる可能性もあったことから、SiriがChatGPTのような「クリエイティブなアシスタント」になるための道はなかったとバーキー氏は考えているそうです。



New York Timesによると、Siriの導入はiPhoneの販売増加につながったそうですが、Siriの後を追うように発表されたAmazonの音声アシスタント「Alexa」やGoogleの「Google アシスタント」は、意味のある収益を上げるのに苦労したとのことです。





Amazonは「消費者がAlexaに話しかけて注文できるようになり、オンラインストアの売上が増加するのでは」と期待していましたが、天気予報に答えたり、アラームを設定したりするAlexaの機能は使われたものの、Alexaに商品の注文を頼む人はほとんどいなかったそうです。Amazonの期待を大きく裏切る結果を残したAlexaについては、社員が「巨大な失敗」とあげつらうほどの大きな損失につながり、Amazonは人員を大きく削減するなどして事業の改革を図っています。



「将来、チャットボットと音声アシスタントの技術は融合するだろう」とAIの専門家は述べていますが、Appleがこうした取り組みについてどのようなアプローチを取るのかは分かっていません。