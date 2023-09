2023年09月07日 09時45分 メモ

山火事を検出するためのAI技術開発でギリシャがイスラエルと協力



2023年8月にハワイ・マウイ島で発生した山火事は100人以上が亡くなる事態となりました。このほかにも各地で大規模な山火事が起きる中、「EU史上最大規模」だという山火事に悩まされるギリシャが、イスラエルと山火事を早期に検出するAI技術の開発で協力していることが報じられています。



Greece is working with Israel on AI technology to quickly detect wildfires | AP News

https://apnews.com/article/cyprus-israel-greece-wildfires-ai-8aa20b2136ad12a0637135049814d9fc





2023年は大規模な山火事が目立つ年で、マウイ島では100人以上が犠牲となる山火事が発生。この山火事はアメリカで発生したものとしては過去100年で最悪の被害を出したものといわれており、「警報サイレンを鳴らすと住民は津波が発生したと考えて(山火事が発生している)高所に逃げてしまう」という理由でサイレンが鳴らされなかったとして、当局の責任が問われています。



Officials dodge questions over Maui wildfire response - YouTube





カナダでも大規模な山火事が発生。カナダでは2022年に「ニュース掲載時、プラットフォームはニュースの提供者に報酬を支払うこと」という法律が成立していたため、FacebookとInstagramにおいてニュースコンテンツがブロックされ住民が必要な情報を得られない状態になっており、トルドー首相が両サービスの運営元であるMetaを非難する事態となりました。



山火事で住民に危機が迫る中でニュースをブロックするのはおかしいとカナダのトルドー首相がMetaを非難 - GIGAZINE





そしてギリシャではロードス島のほか、アテネ近郊でも山火事が発生。21世紀にヨーロッパで発生したものとしては最悪のものという規模に発展しました。



ギリシャ山火事、死者74人に リゾート地の町「もはや存在しない」 写真9枚 国際ニュース:AFPBB News

https://www.afpbb.com/articles/-/3183630



こうした事態を受けて、ギリシアは危険な山火事の発生を早期に発見するAI技術の開発に向けて、イスラエルと協力体制を取っています。





ギリシアのキリアコス・ミツォタキス首相はキプロスの首都・ニコラスで、キプロスのニコス・クリストドゥリデス大統領およびイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と会談を実施。



会談後、ミツォタキス首相は、消火活動を適切に調整するための取り組みとして、イスラエルをEUの枠内に組み入れる可能性があると述べました。また、山火事を早期発見するためのAI技術の実験場としてギリシャが機能する可能性があるとも語っています。