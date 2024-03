Appleが複数のAIベンチマークで最先端のパフォーマンスを実現できるマルチモーダルAIの構築手法を発表、AIとApple製品にとって大きな進歩となる可能性

Apple researchers achieve breakthroughs in multimodal AI as company ramps up investments | VentureBeat https://venturebeat.com/ai/apple-researchers-achieve-breakthroughs-in-multimodal-ai-as-company-ramps-up-investments/ Appleの研究チームが、テキストと画像の両方で大規模言語モデルとトレーニングする新しい手法「MM1」を開発しました。これについて、テクノロジーメディアのVentureBeatは「より強力かつ柔軟なAIシステムの構築が可能となり、AIとApple製品にとって大きな進歩となる可能性があります」と指摘しています。

2024年03月18日 10時33分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

