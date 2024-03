ネット上から個人情報を削除するサービスを提供する企業がネット上の人事情報を検索するサービスも運営しているとの指摘

Onerepにまつわる疑惑については2017年、データプライバシー企業としてライバルにあたるPrivacyDuckが、自社サービスとOnerepを比較する特設ページを作って「Onerepはベラルーシが本拠で、アメリカでは検証可能な実績がない」と述べた上で、「過去に個人情報をネット上に表示していたところを通報されたことがあり、その後も、姉妹サイトのNuwberで個人情報の表示を続けている」と指摘しています。 PrivacyDuck vs OneRep.com (the Eastern European Privacy Company) | PrivacyDuck https://www.privacyduck.com/comparisons/privacyduck-vs-onerep-com-the-eastern-european-privacy-company/

検索結果から個人情報を削除するサービスを提供しているデータプライバシー企業のCEOが、その裏で数十の人事調査サービスを運営していることを、セキュリティ専門家が指摘しています。 CEO of Data Privacy Company Onerep.com Founded Dozens of People-Search Firms – Krebs on Security https://krebsonsecurity.com/2024/03/ceo-of-data-privacy-company-onerep-com-founded-dozens-of-people-search-firms/

2024年03月18日 09時30分00秒 in セキュリティ, Posted by logc_nt

