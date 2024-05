GoogleがチャットAIのGeminiでマルウェアを分析し脅威レポートを要約するサイバーセキュリティツール「Google Threat Intelligence」を発表

2024年5月7日、Googleがサイバーセキュリティツールの「 Google Threat Intelligence 」を発表しました。Google Threat Intelligenceは、Googleが提供するサイバーセキュリティツールの「 Mandiant 」と「 VirusTotal 」をGoogleのネットワークおよびチャットAIの「Gemini」と統合したもので、使用することでより実用的な対策ができるようになるとのことです。 Introducing Google Threat Intelligence: Actionable threat intelligence at Google scale | Google Cloud Blog https://cloud.google.com/blog/products/identity-security/introducing-google-threat-intelligence-actionable-threat-intelligence-at-google-scale-at-rsa/?hl=en Google’s AI plans now include cybersecurity - The Verge https://www.theverge.com/2024/5/6/24150610/google-gemini-cybersecurity-mandiant Googleいわく、サイバーセキュリティ上の脅威に対処するためには「脅威の状況を包括的に把握できないこと」および「データを収集して運用するために余分な時間やエネルギー、コストを費やさなければならないこと」という2つの課題があったとのこと。

2024年05月07日 10時32分00秒

