2023年10月10日 13時40分 ネットサービス

Googleが生成AIを使用してさまざまなデータソースを横断的に検索できるVertex AI Searchの医療関係者向けの新機能を発表



2023年10月8日から11日にかけてラスベガスで開催されているヘルスケア業界向けのイベント「HLTH '23」において、Googleが医療関係者向けにVertex AI Searchの新機能を発表しました。



Google Cloud talks generative AI at HLTH ‘23 | Google Cloud Blog

https://cloud.google.com/blog/topics/healthcare-life-sciences/google-cloud-talks-generative-ai-at-hlth-23/





Google Cloud Adds New Features to Vertex AI Search for Healthcare and Life Science Companies - Oct 9, 2023

https://www.googlecloudpresscorner.com/2023-10-09-Google-Cloud-Adds-New-Features-to-Vertex-AI-Search-for-Healthcare-and-Life-Science-Companies



医療の現場では、手書きのメモや文章をスキャンして保存することがありますが、そうした構造化されていないデータを検索するのは難しいもので、重要な情報を見逃してしまう可能性があります。また、患者についてのデータが複数のシステムにまたがって保存されていることが多く、どのデータとどのデータが関連しているのかを知るには専門的な臨床知識が必要で、管理コストや労働力の確保などの面で大きな負担となっていました。



そうした問題に対応するため、Googleは生成AIを使用した医療関係者向けの新機能をVertex AI Searchに導入したと発表しました。Vertex AI Searchの新機能を利用すると、例えば医師が患者の病歴を知りたい場合にメモやファックス、電子カルテなどを読む代わりに「この患者は過去12か月間にどのような薬を服用しましたか?」という質問をするだけで関連するデータが表示されるようになります。





今回発表された医療関係者向けの機能はVertex AI Searchに従来より存在していたドキュメントや外部ウェブサイトなどのデータソースを検索する機能を発展させたもので、組織内部の元データへのリンクを設置することができ、AIがでたらめな情報を生成するリスクを軽減することが可能です。



Vertex AI Searchの医療関係者向けの新機能は2023年10月9日から早期アクセスを申請可能になっています。



なお、早期アクセス可能になる前から一部の医療機関と協力してテストを行っており、すでに下記の通りさまざまなユースケースが紹介されているので、興味がある人は確認してみてください。



・Hackensack Meridian Health

「管理効率の向上」「臨床意思決定サポートの強化」「公平な患者エクスペリエンスの創出とヘルスリテラシーの向上」という3つの部分についてAIの影響が大きいとのこと。



・Care.ai

Vertex AIに設置されている大規模言語モデルのPaLM 2や、BigQuery、Lookerなどのデータ分析ツールを使用することで管理面での負担を軽減できたとのこと。