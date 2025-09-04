2025年09月04日 13時00分 ソフトウェア

AppleがSiriにAI検索エンジン「World Knowledge Answers」を2026年春に導入予定との報道、将来的にSafariやSpotlightにも適用か



AppleはAI競争に追いつくべくSiriの刷新に取り組んでいます。新たに、Apple関連情報に異様に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者が「AppleがAI検索機能を開発中で、2026年春にSiriに導入予定」と報じました。



ガーマン氏によると、AI検索機能はApple内部で「World Knowledge Answers」と呼ばれており、一部の幹部は「answer engine」と呼んでいるとのこと。World Knowledge Answersは大規模言語モデル(LLM)を搭載しており、PerplexityやChatGPTの検索機能と同様にインターネット上の情報を検索して内容をまとめることが可能です。





World Knowledge Answersは2026年春にSiriに導入される予定で、検索画面には「テキスト」「画像」「動画」「地域に即した情報」を活用したUIが採用されるそうです。また、AIによる要約システムも含まれており、既存のSiriと比べて迅速かつ正確な検索結果を提供可能とされています。



World Knowledge Answersは将来的にSafariにも導入される予定です。また、iOSにはiPhone内のデータやインターネット上の情報をまとめて検索できる「Spotlight」という機能が搭載されていますが、このSpotlightにWorld Knowledge Answersを組み込むことも計画されています。





また、AppleはSiriの基盤としてGoogleのGeminiを採用するべく検討を進めていると報じられていますが、World Knowledge AnswersにGeminiが使われるか否かは不明です。



なお、AppleはAI競争で他の大手テクノロジー企業と比べて遅れていると指摘されていますが、有名投資家のジム・クレイマー氏は「GoogleはGoogle検索をSafariのデフォルト検索エンジンにするためにAppleへ多額の金銭を支払っている。同様に、AI企業は『iPhoneの膨大なユーザー』にアプローチするためにAppleに金銭を支払うだろう。このため、Appleは独自の強力なAIを持たなくても成功し続けることができる」という論を展開しています。



