AppleはChatGPT統合に関してOpenAIに金銭を支払っていないが将来的に収益分配システムを構築予定との報道

・関連記事

AppleのパーソナルAI「Apple Intelligence」やiOS 18・macOS Sequoia・iPadOS 18・watchOS 11・visionOS 2・tvOS 18が発表されたWWDC24まとめ - GIGAZINE



Appleが新たなパーソナルAIの「Apple Intelligence」を発表、OpenAIとの提携でSiriがChatGPTをサポート - GIGAZINE



AppleのアシスタントAI「Apple Intelligence」に使われるAI処理サーバー「Private Cloud Compute」の安全性への取り組みをAppleが説明 - GIGAZINE



AppleがアシスタントAI「Apple Intelligence」の性能を示すベンチマーク結果を公開、GPT-4-Turboとの性能差も明らかに - GIGAZINE



2024年06月13日 12時08分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.