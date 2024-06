AppleにAI関連でMetaとパートナーシップを結ぶ計画はなく、AI提供の申し出も拒否したとの報道

Appleは年次開発者向け会議・ WWDC24 の中で、パーソナルAIの「 Apple Intelligence 」を発表し、AI企業・OpenAIと提携したことを明かしました。AppleはApple Intelligenceで使えるAIチャットボットを、OpenAIのChatGPT以外にも増やす計画があると明かしており、他社と協議中であると知られています。この件で、AppleとMetaが協議を進めていると報じられていたのですが、このような協議は行なわれておらず、MetaによるAI提供の申し出もAppleが拒否したと新たに報じられました。 Apple Spurned Idea of iPhone AI Partnership With Meta Months Ago - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-24/apple-spurned-idea-of-iphone-ai-partnership-with-meta-months-ago

