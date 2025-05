人工甘味料「アスパルテーム」は数多くの炭酸飲料やお菓子に含まれているが本当に安全なのか？

アスパルテーム は砂糖の約200倍もの甘さを持つ甘味料であり、カロリーを抑えつつ甘さを出すことができるため、低カロリーを売りにするさまざまな清涼飲料水やお菓子に含まれています。そんなアスパルテームは本当に安全なのかどうかについて、イギリスのエッジ・ヒル大学で栄養および健康プログラムのリーダーを務める ヘーゼル・フライト 氏が解説しました。 Aspartame: the artificial sweetener is calorie-free but not risk-free – a nutritionist explains https://theconversation.com/aspartame-the-artificial-sweetener-is-calorie-free-but-not-risk-free-a-nutritionist-explains-254318

2025年05月08日 12時30分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1h_ik

