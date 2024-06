AppleはAI関連のパートナーシップを結ぶべくMetaとも協議を進めていることが明らかに

Apple might partner with Meta on AI | TechCrunch https://techcrunch.com/2024/06/23/apple-might-partner-with-meta-on-ai/ 2024年6月11日に開催された年次開発者会議・WWDC24の中で、AppleはiPhone・iPad・Macで使えるようになるパーソナルAIのApple Intelligenceを発表しました。このApple IntelligenceでAppleはOpenAIと提携し、ChatGPTの改良版をSiriに導入すると発表しています。 Appleが新たなパーソナルAIの「Apple Intelligence」を発表、OpenAIとの提携でSiriがChatGPTをサポート - GIGAZINE

2024年6月に開催された WWDC24 の中で、AppleはパーソナルAIの「 Apple Intelligence 」を発表しました。これに合わせて、AppleはApple IntelligenceでChatGPTを利用するべくOpenAIとの提携も発表しています。AppleはApple Intelligenceでサードパーティー製のチャットAIなどを利用するべく、OpenAI以外のAI企業とも協議を進めていることが指摘されており、Metaとも協議を進めていることがウォール・ストリート・ジャーナルの報道により明らかになりました。 Apple, Meta Have Discussed an AI Partnership - WSJ https://www.wsj.com/tech/ai/apple-meta-have-discussed-an-ai-partnership-cc57437e

2024年06月24日 10時33分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

