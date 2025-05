2025年05月05日 16時02分 ソフトウェア

ローカルでAIを動かして「コード生成」「ウェブ上の情報収集」「ファイル検索」などの操作を実行できるAIエージェント「AgenticSeek」、無料で使えてプライバシーも守れるのが強み



「AgenticSeek」はローカルで動作するAIエージェントで、「PC上のファイルを検索」「コードを書く」「ウェブ上から情報を検索する」といった操作を実行できます。AIモデルは推論モデルのDeepSeek-R1を使用可能で、有料AIアシスタントのManusに匹敵する性能を無料かつ完全ローカルで実現することを目指して開発が進んでいます。



GitHub - Fosowl/agenticSeek: A open, local Manus AI alternative. No APIs, No $200 monthly bills. Enjoy an autonomous agent that thinks, browses the web, and code for the sole cost of electricity.

https://github.com/Fosowl/agenticSeek



AgenticSeekの動作例は以下のとおり。「架空の採用候補者リスト」を格納した「CV_candidates.zip」というファイルを用意しつつ「AgenticSeek開発プロジェクトについて調べて、必要なスキルを調査し、『CV_candidates.zip』を開いて最もプロジェクトに適した人材を提示して」と指示します。





すると、画面右側に小さなブラウザ画面が表示され、「AgenticSeek開発プロジェクトについての調査」が自動で進みます。





さらに、指示通りに「CV_candidates.zip」を展開して中身を分析。





最終的に、各候補者の特徴と述べつつ最も適切な人材を選んでくれました。





もう1つの例は「ヨーロッパの地政学的な状況についてのニュースを調べてレポートを書いて」というもの。指示を入力すると、「まず、ウェブ上のニュースを検索し、テキストファイルを新規作成してからレポートを書く」というこの先の作業予定が表示されます。





ブラウザが起動して、ニュースの収集が始まりました。





Cloudflareの人間証明画面も突破できます。





AgenticSeekで使うAIモデルは自分で選択可能ですが、開発者はDeepSeek-R1の使用を推奨しています。DeepSeek-R1の場合、GeForce RTX 3060などの12GB以上のVRAMを搭載したグラフィックボードがあれば実用的なパラメータサイズ14Bのモデルを動かすことが可能です。





また、完全ローカルではなくなりプライバシー保護性能が落ちるものの、OpenAIやHugging FaceなどのAPIを利用することもできます。





AgenticSeekのインストール手順は以下のページにまとまっています。



agenticSeek/README_JP.md at main · Fosowl/agenticSeek · GitHub

https://github.com/Fosowl/agenticSeek/blob/main/README_JP.md