自分のグラボでAIを動かせるかVRAM容量を基準にサクッと計算できるウェブアプリ

AIモデルを実行するには十分な容量のVRAMを備えたグラフィックボードやAI処理チップなどが必要です。無料で使えるウェブアプリ「LLM Inference: VRAM & Performance Calculator」には各種デバイスのVRAM容量やAIモデルのVRAM使用量が登録されており、「自分の環境でAIを動かせるか」や「任意のAIモデルを実行するにはどんな環境を用意すればいいのか」をサクッと計算できます。 Can You Run This LLM? VRAM Calculator (Nvidia GPU and Apple Silicon) https://apxml.com/tools/vram-calculator

2025年07月28日 07時00分00秒

