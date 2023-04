無料配布されている言語モデルをチャット風のUIで使えるようにしてくれるツール「Text generation web UI」使い方まとめ

その他、「Copy last reply」は最後の返事をコピーする機能で、「Replace last reply」は最後の返事をInput欄の内容に置き換える機能です。また「Remove last」は最後の返事と質問を消す機能で「Clear history」は今までの会話全てを削除する機能となっています。

GPTやLLaMAなどの言語モデルをウェブアプリ風のUIでお手軽に使えるようにしてくれるツールが「 Text generation web UI 」です。新たなモデルのダウンロードや複数モデルの切り替えなども簡単にできる便利なツールとのことで、早速使い勝手を試してみました。 GitHub - oobabooga/text-generation-webui: A gradio web UI for running Large Language Models like LLaMA, llama.cpp, GPT-J, OPT, and GALACTICA. https://github.com/oobabooga/text-generation-webui 今回はInstallationの一番上に置いてある「One-click installers」を使用します。「oobabooga-windows.zip」をクリック。

2023年04月06日 06時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1d_ts

