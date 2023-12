GPU非搭載ノートPCでもコマンド不要で各種言語モデルの性能を試せる実行環境「LM Studio」レビュー

文章生成AIの研究開発が急速に進んでおり、無料で使える大規模言語モデル(LLM)も数多く公開されています。しかし、LLMの動作を実際に試すには高性能なハードウェアや複雑な環境構築が必要なことが多いため、最初から諦めている人も多いはず。無料で公開されている「 LM Studio 」を使えば、一般的な性能のPCでもコマンド不要で気軽にLLMの動作させられるとのことなので、実際にLM Studioを使ってLLMを使う手順を確かめてみました。 LM Studio - Discover, download, and run local LLMs https://lmstudio.ai/ ◆LM Studioのインストール LM StudioはWindows版とmacOS版が存在するほか、Linux向けのベータ版も存在します。Windowsで使う場合の必要条件は「AVX2に対応したCPU」のみ。近年販売されているほとんどのPCにはAVX2対応CPUが搭載されているため、非常に多くの環境で動作可能というわけです。Windows版のLM Studioをインストールするには、まず以下のリンク先にアクセスしてインストーラーをダウンロードします。 LM Studio - Discover, download, and run local LLMs https://lmstudio.ai/ 「Download LM Studio for Windows」をクリックしてインストーラー(ファイルサイズ401MB)をダウンロード。

2023年12月02日 09時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

