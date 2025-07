「スト6」「餓狼伝説」「DOA6」など人気格ゲーに登場するキャラクターがワンダーフェスティバル2025[夏]に大集合

そして、「餓狼伝説 City of the Wolves」の不知火舞。「ストリートファイター6」ではシーズン2の追加キャラとしてゲスト参戦している舞。outfit2でもライダースーツを身にまとっています。

THE KING OF FIGHTERS XVに登場するクーラ・ダイアモンドは氷を操る少女。

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2025[夏]全記事一覧まとめ - GIGAZINE



春麗やリュウなど人気格ゲー「ストリートファイター6」のフィギュアをワンフェス2025[冬]の会場で見かけたよまとめ - GIGAZINE



格ゲー大会で71歳と62歳の老夫婦が大活躍し会場を盛大に沸かす - GIGAZINE



2D格闘ゲームと超絶クオリティのアニメ演出が融合した「GUILTY GEAR -STRIVE-」は格ゲー初心者にこそおすすめ - GIGAZINE



県知事が格ゲーで美女プロゲーマーとガチバトル&一般来場者もプロゲーマーと対戦できる「eスポーツステージ」開会式レポート - GIGAZINE



ソニーが格闘ゲーム用コントローラー「Project Defiant」を発表、超低遅延ワイヤレス接続を実現しPS5だけでなくPCにも対応 - GIGAZINE



バーチャファイター新作の開発前コンセプトムービーの元ネタはジャッキー・チェンだったことがよくわかる映像 - GIGAZINE

2025年07月28日 00時30分00秒 in 取材, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article Characters from popular fighting games s….