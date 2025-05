「たまごっちにニューラルネットワークがあって何かを学習できたらどうなる？」を実現した電子ペットのイカ「Dosidicus」

たまごっち のように画面の中のペットを世話することで成長したり一生を終えたりする電子ペットに、ニューラルネットワークを組み込むことで学習能力を与えた「 Dosidicus 」がGitHubで公開されています。 GitHub - ViciousSquid/Dosidicus: Tamagotchi-style digital pet with a neural network and Hebbian learning https://github.com/ViciousSquid/Dosidicus Dosidicusはソフトウェアエンジニアのルーファス・ピアース氏( ViciousSquid )が手がけている「もしたまごっちにニューラルネットワークがあって、何かを学習できたらどうなるでしょうか?」というコンセプトのプロジェクトです。 Dosidicusは以下のような感じ。Dosidicusという名前は アメリカオオアカイカ の学名「Dosidicus gigas」から取られています。

2025年05月05日 15時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1e_dh

