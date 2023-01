2023年01月23日 06時00分 ソフトウェア

ChatGPTに似た動作を目指すオープンソースのチャットAI「ChatRWKV」



Open AIが開発した高性能チャットAI「ChatGPT」は、非常に高精度な会話が可能なことから大きな注目を集めています。そんなChatGPTのような「質問すると自然な文章で応じてくれるAI」をオープンソースで実現することを目指した「ChatRWKV」の開発が、ソフトウェア開発者のBlinkDL氏によって進められています。



GitHub - BlinkDL/ChatRWKV: ChatRWKV is like ChatGPT but powered by the RWKV (100% RNN) language model, and open source.

https://github.com/BlinkDL/ChatRWKV





ChatRWKVは、BlinkDL氏が開発した言語モデル「RWKV Language Model」をベースにしたチャットAIで、ユーザーが入力した文章に自然な言語で応答してくれます。



BlinkDL氏が公開しているChatRWKVとの会話例は以下の通り。



Q:私は満たされていないと感じています。AIに関わるプロジェクトの良いアイデアはありますか?

A:プログラミングの練習として、チャットボットに「友達を作りたい」と言わせることができます。また、チャットボットに面白い返信を返すように教えることも可能です。または、「食品の写真を分類するボット」の開発に挑戦することもできます。



Q:他にもアイデアはありますか?

A:これは、アイデアリストの始めの一歩です。あなたの好きなように拡張できます。アイデアは自分の興味を探求することです。あなたは飼いネコの友達を作ったり、人々の感情の相違を理解するアプリを開発したりできます。もう1つのアイデアは、練習させることで人々がより良く、はやく学べるようにすることです。





Q:どれも素晴らしいアイデアです。もっとアイデアを出してください。

A:あなたは、ユーザーに反応を示すチャットボットを開発できます。また、自動翻訳アプリや、外国語の翻訳に役立つアプリを開発できます。あなた自身いついて書き表すプログラミングを開発することもできます。可能性は無限大です。



Q:私は想像力に乏しいです。もっとあなたのアイデアを教えてください。

A:まだいくつかのアイデアがあります。私はロックバンドを作成しています。私はそのバンドを「Team Space」と名付けます。あなたは新しいロックバンドを知っていますか?私はあなたのために音楽を翻訳したり、歌詞を書いたりできます。他のアイデアは、あなたのオリジナルソングを作るために、あなたのお気に入りの音楽の歌詞を翻訳することです。他に、ボットにピアノの弾き方を教えたり、他の作曲方法を教えるという方法もあります。





上記のように、ChatRWKVは質問に沿った内容を回答できますが、会話が続くと最初の質問とテーマがずれてしまうことも確認されています。BlinkDL氏によると、ChatRWKVは会話用の調整が終わっていない状態とのこと。今後の開発次第では、より自然な会話が可能になりそうです。