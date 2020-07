全能テキストエディタ「Vim」の歴史と開発者に広く普及した理由

edの後に「"editor for mortals"(人間のためのエディタ)」である「em」が開発され、1976年にemをベースとした「"extended ed"(edの拡張)」である「 ex 」が開発されます。exにはemの機能の他に、画面上にファイル全体を表示する「visual」モードが追加。これが「 vi 」の始まりで、その後1979年に、viはOSにコマンドとして導入されることになります。

・関連記事

オープンソース化されたMS-DOSのソースコードがGitHubで公開される - GIGAZINE



UNIX/Linuxでよく使われる「Daemon」(デーモン)プロセスの語源とは? - GIGAZINE



マッチ箱大のサイズのLinuxマシンをIntel Edisonで作る - GIGAZINE



Linuxのテキストエディタviとvimのグラフィカルなチートシート - GIGAZINE



Linuxの各種コマンドのチートシートに日本語版登場 - GIGAZINE

2020年07月04日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.