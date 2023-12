2023年12月25日 10時40分 ソフトウェア

Appleがニュース記事で生成AIをトレーニングするためさまざまなメディアと5000万ドル以上の複数年契約について話し合ったことが発覚



アメリカのNBC News、Condé Nast、IACなど、複数のメディアにAppleが接触し、今後Apple独自のAIを育てるためにニュースのアーカイブを共有することについて話し合った可能性があることが報じられました。



ニューヨーク・タイムズによると、Appleは少なくとも5000万ドル(約71億円)相当の複数年契約をメディアに持ちかけ、AIのトレーニングのためにアーカイブを利用したいとの考えを示したとのこと。



情報筋によると各社の反応はまちまちで、多額の契約金を喜ぶ声もあれば、ニュースの利用で発生する問題の法的責任を負わなければいけないことを懸念する声もあったそうです。また、Appleの将来計画が曖昧であることも懸念事項のひとつでした。





ニュースをAIに取り込むという試みはすでにOpenAIが実施していて、同社はAP通信およびPoliticoと契約を結んでAIモデルのトレーニングを行っています。Googleも、ニューヨーク・タイムズやワシントン・ポストの親会社に、記事を要約するAIツールを売り込んだと報じられており、AIに積極的に取り組む企業が膨大な文字情報を抱えるメディアと連携しようとする動きが各地で見られています。



Googleは自社AIの「Gemini」を大々的に発表してAIへの取り組みを進めていますが、AppleはGoogleほど積極的ではありません。しかしながら、動画から人間のアバターを作成できる生成AI「HUGS」についての研究論文を発表するなどの試みが見られることから、Appleは機械学習・AI分野強化への下地を築きつつあるとの見方もあります。