「macOS Sequoia」が発表、MacでiPhone画面のミラーリングなど高度な連携機能で魔法のような体験が可能に

・関連記事

AppleがiPhoneやMacに導入するかもしれないAIシステム「Apple Intelligence」などWWDC2024で期待される内容まとめ - GIGAZINE



AppleとOpenAIの契約が最終調整へ、iOS 18にChatGPTを搭載するとみられる - GIGAZINE



AppleがiOS 18でSiriを刷新しAIによるリアルタイム文字起こしと要約機能を追加するとの報道 - GIGAZINE



Appleが間もなくAI生成の絵文字やOpenAIとの提携を発表するとの報道 - GIGAZINE



AppleはAIアプリのデータをブラックボックスのクラウドで処理してApple社員すらデータにアクセスできないようにする予定 - GIGAZINE



AppleはiOSとmacOSで設定アプリやコントロールセンターの刷新を計画している - GIGAZINE



iOS 18ではFace ID・Touch ID・パスコードを使って純正iPhoneアプリをロックできるようになる予定との報道 - GIGAZINE



AppleがiOS 18でApple純正のパスワードアプリをリリースか、Windowsでも利用可能になるとの報道 - GIGAZINE



2024年06月11日 02時56分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.