2021年03月01日 12時00分 ネットサービス

AppleとFacebookはなぜ全面対決しているのか?



AppleはiOS 14から、ターゲティング広告を配信するために必要な「IDFA」という広告識別子について、ユーザーの許可がなければアプリがIDFAを収集できないようにプライバシーポリシーを変更する予定です。これに先駆け2020年12月にはユーザーがアプリの情報収集を確認できるようにすることも発表しましたが、世界最大のソーシャルメディアであるFacebookはAppleに強く反発しています。



Why Is Facebook Going All-Out To Stop Apple's iPhone Update? : NPR

https://www.npr.org/2021/02/26/971367875/why-is-facebook-launching-an-all-out-war-on-apples-upcoming-iphone-update?t=1614351654558





Appleの一連の動きに大きな影響を受けた企業の1つがFacebookです。実際に、2020年12月に行われた仕様変更でFacebookアプリがiPhone上でかなり広範な情報を収集していることが判明しています。世界最大の広告企業として知られるFacebookは、このようなAppleの姿勢に対して猛反発しました。



Facebookアプリを使う時に収集&追跡されるユーザーデータが明示される、内容はこんな感じ - GIGAZINE





しかし、Appleのティム・クックCEOはFacebookの主張に対しTwitter上で、「我々は、ユーザーが収集される自身に関するデータと、その使用方法を選択できるべきであると考えています」「広告トラッキングをするか否かの選択肢をユーザーに委ねただけであり、ユーザーのトラッキングが完全に不可能になったわけではありません」と反論しました。



「Appleの広告トラッキングに関する仕様変更は小規模ビジネスに壊滅的な影響を与える」と主張するFacebookにティム・クックCEOが返答 - GIGAZINE





また、クックCEOは2021年1月にデータのプライバシーをより細かく制御する必要性について、「健康や金融データの保護から、誤情報を垂れ流すアルゴリズムへの対策まで、私たちの生活の中でプライバシーとセキュリティが果たす重要な役割を強調する時がやってきました。私たちは透明性と改革を必要としています」と訴えました。





Facebookのプライバシーおよび公共政策担当ディレクターであるスティーブ・サターフィールド氏は「Appleの試みは、Facebookや広告で成り立っているその他の無料アプリのビジネスモデルを弱体化させるものです」「Appleはインターネットに本当に悪影響を与えます。さまざまなインターネット体験を有料のものとし、Appleに利益をもたらすことでしょう」と語り、Appleの目的はあくまでも自己利益に過ぎないと主張しました。





NPRは、FacebookとAppleが対立してしまったのは、お金の稼ぎ方が正反対だからだと指摘しています。



Facebookのマーク・ザッカーバーグCEOはかねてから「何十億もの人々をつなぐソーシャルネットワークを構築するための唯一の方法は、プラットフォームを自由に使用し、広告によって維持すること」と主張していました。NPRは、「Facebookでは、技術やサービスが無料である場合、ユーザーは自分のデータで支払いを行わなければなりません」と述べています。





一方で、AppleはMacやiPhone、iPadなどのハードウェア事業を展開しており、広告に依存する必要がないため、プライバシー保護の立場に立つのは必然だといえます。



ドレクセル大学法学部のジョーダン・フィッシャー教授は「Facebookのようにデータを収集し、データの価値を活用することで推進されるアプリケーションがあります。そして、Appleはアプリケーションのゲートキーパーの機能となりつつあり、一定レベルのプライバシーを義務づけています。FacebookとAppleは立場が違うので、衝突してしまうのです」と論じています。



経済アナリストのダン・アイブス氏は、「Facebookは『これはAppleにとって第一歩にすぎない』と懸念していると思います。今後1~2年間で、Appleが広告だけでなくデータプライバシーにおいても歯止めをかけたらどうなるでしょうか。Appleは、このような規制環境では、プライバシーに柔軟性を持たない方がAppleにとって都合がいいことを理解しているのでしょう」と語りました。