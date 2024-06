落とし物トラッカー「Tile」の内部ツールにハッカーが侵入し電話番号や住所などの顧客データが盗まれ警察向けのデータ処理用ツールも被害に

Life360 confirms a hacker stole Tile tracker IDs and customer info - The Verge https://www.theverge.com/2024/6/12/24176889/tile-life360-customer-data-breach-hacker-extortion 海外メディアの404 Mediaによると、Tileに存在する内部ツールにハッカーがアクセスし、顧客の名前、住所、メールアドレス、電話番号、注文や返品に関する情報、使用した支払い方法の詳細などの大量の顧客データを盗んだとのこと。中にはTile社が法執行機関の要求に応じて使用する位置情報処理ツールも含まれていましたが、Tileの位置情報自体は含まれていませんでした。 404 Mediaの調査に対し、ハッカーは「基本的にすべての情報へアクセスできた」と語ったとのこと。ハッカーはTile社に支払いを要求したものの、返事はなかったといいます。

ハッカーが元従業員のものと思われるログイン認証情報を使用し、落とし物トラッカー「Tile」の内部ツールにアクセスして情報を盗んだことがわかりました。 Hacker Accesses Internal ‘Tile’ Tool That Provides Location Data to Cops https://www.404media.co/email/b2f3b3e8-64a2-4f91-b0b7-8c6220721ecb/

・関連記事

「スマート貞操帯」のメーカーがパスワードや位置情報を公開していることが判明 - GIGAZINE



車のバッテリー状態を確認できるアプリが中国に位置情報を送信していたことが判明、アプリは10万回以上ダウンロードされ日本でも利用されている - GIGAZINE



DJI製ドローンに操縦者の位置情報を正確に割り出すことが可能な脆弱性が発見されるも関係者は「想定通り」と釈明 - GIGAZINE



電源オフのiPhoneでも「探す」機能で位置を特定できるのはなぜか? - GIGAZINE





2024年06月13日 12時20分00秒 in ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.