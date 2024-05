Dellが住所や氏名などを含むデータベースに不正アクセスがあったことを明らかに、被害件数は最大4900万件か

氏名、住所、所有するDell製ハードウェアと注文情報を含んだデータベースが外部から不正にアクセスされたことが明らかになったとして、Dellが顧客に対して警告メールを発信しました。 Dell warns of data breach, 49 million customers allegedly affected https://www.bleepingcomputer.com/news/security/dell-warns-of-data-breach-49-million-customers-allegedly-affected/ Threat Actor Claims Sale of Dell Database Containing 49 Million Customer Records - Daily Dark Web https://dailydarkweb.net/threat-actor-claims-sale-of-dell-database-containing-49-million-customer-records/ Dellの調査によると、顧客情報を含むデータベースが組み込まれた「Dellポータル」に関するインシデントが発生し、顧客情報への不正アクセスが行われたとのこと。Dellは既にインシデント対応および法的機関への通知を済ませているそうです。 本件に関し、日本を含む世界中のユーザーに警告メールが発信されています。Dellはメールの中で「これ(データベース)に含まれる情報の種類を考慮した結果、このインシデントによるお客様への重大なリスクはないと考えています」「影響を受けた情報に、財務情報や支払情報、Eメールアドレス、電話番号、その他の機密性の高いお客様情報は含まれていません」と記しました。

2024年05月10日

