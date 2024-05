2024年05月20日 12時00分 ハードウェア

最長200年のデータ保存が可能なUSBフラッシュメモリが発売される、ただし容量は8KB



コンピューター用プロダクトを取り扱うドイツの製造会社「Machdyne」が2024年5月15日に、200年以上のデータ保存が可能な容量8KBのUSBストレージデバイス「Blaustahl Storage Device」をリリースしました。



一般的なUSBメモリやSSD、メモリーカードなどで使われるNAND型フラッシュメモリは、安価に大容量化することが可能な一方で書き換え回数に上限があり、データ保持期間も16年から20年と比較的短いといわれています。また、ルーターやプリンター、デジタルカメラの内蔵ストレージなどで用いられるNOR型フラッシュメモリでも、データを保持できるのは「55度環境で最大20年」だとのこと。データ保持期間を過ぎると、もちろん保存したデータが消えてしまうおそれがあります。さらに、EEPROMは55度で100~200年のデータ保持が可能ですが、書き込み時間が長くなるほか、書き込み回数の上限が比較的少なくなります。



一方で、強誘電体メモリ(FeRAM)と呼ばれる不揮発性メモリは、従来のフラッシュメモリと比べて高速書き込みや高書き換え回数、低消費電力の点で優れています。このFeRAMを採用したUSBメモリが「Blaustahl Storage Device」です。





