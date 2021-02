SSDの性能を比較する上で考慮すべき3つのポイント

不揮発性の半導体メモリにデータを保存する SSD は、磁性体を塗布したディスクに情報を記録し読み出すHDDよりも耐衝撃性・電力効率・読み書き速度で優れており、近年価格も下がってきたことによって一気に普及しました。技術系ニュースメディアのAnandTechが、SSDの性能を比較するためのベンチマークテストを行う上で考慮すべき「SSDの3つの特徴」を解説しています。 How We Test PCIe 4.0 Storage: The AnandTech 2021 SSD Benchmark Suite - Print View https://www.anandtech.com/print/16458/2021-ssd-benchmark-suite ◆1:データの記録方式 SSDは主に「 NANDフラッシュメモリ 」「 メモリコントローラー 」「 DRAMバッファ 」の3つで構成されています。NANDはデータを保存する場所、メモリコントローラーはNANDメモリの制御を行うIC、DRAMはNANDとメモリコントローラーの仲介を行うキャッシュメモリです。 NANDフラッシュメモリにおいて、1ビットの情報を蓄積するのに必要な回路構成をセルと呼びます。このセルが多ければ多いほどNANDフラッシュメモリの容量、すなわちSSDの容量が増えることになります。しかし単純に増やすだけではNANDフラッシュメモリの面積が大きくなり、価格も高くなってしまうため、各メーカーは多層構造の3D NAND技術や、製造プロセスルールの微細化、MLCで対応してきました。 このうち、MLCは「マルチレベルセル」の略で、おおまかにいえば1つのセルに収める情報のビット数を2つに増やすことでSSDの容量を増やす記録方式です。2021年時点でコンシューマー向けでは、1つのセルに3ビットの情報を記録する「 TLC 」が主流となっており、1セルにつき1ビットのSLCや2ビットのMLCに比べると、容量当たりのコストを低く抑えることに成功しています。また、近年では1セルにつき4ビットの情報を記録する「QLC」や5ビットの情報を記録する「PLC」も登場していますが、大容量と引き換えに読み書き速度が遅くなってしまうというというデメリットがあります。

2021年02月03日 05時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

