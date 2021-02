2021年02月03日 06時00分 ハードウェア

VRを使って「亡くなった妻」に再会した男性



近年ではVRヘッドセットを用いたさまざまな仮想体験が提供されており、ヴェルサイユ宮殿の中を歩き回ることができる「ヴェルサイユ宮殿VR」がリリースされているほか、女の子とVR空間で足湯デートができる装置を開発した猛者も存在します。さらにVRは「故人との再会」まで実現するようになっており、韓国に住む男性がVRを使用することで死別した妻と再会することに成功したと報じられました。



Husband Gets Reunited With His Late Wife Through VR To Make One Last Memory | Bored Panda

https://www.boredpanda.com/man-reunites-with-deceased-wife-vr-kim-jung/



韓国のTV・ラジオ兼営放送局である文化放送(韓国MBC)が放送するドキュメンタリー番組「너를 만났다(あなたに会えた)」は、VRを使って故人と遺族の再会を再現するプロジェクトを題材にしたもの。そんな「あなたに会えた」に登場したのが、「番組の放送から4年前に死別した妻と会いたい」という願いを持った51歳のキム・ジョンス氏です。



ジョンス氏の妻は長年にわたる闘病生活の末、4年前に亡くなりました。それからは5人の子どもを男手ひとつで育てているというジョンス氏は、「ただの幻影でもいいからもう一度だけ妻に会いたい」という願いを強く持っており、MBCやVRスタジオのスタッフと協力してVR空間で妻との再会を試みたとのこと。



ロッカー式の納骨堂を見つめるジョンス氏。「父には自分の人生を歩んでほしい」という思いからVRで亡き母を再現する試みに反対する子どももいたそうですが、最終的にVR空間での再会したいという気持ちを理解してくれたそうです。





VR空間におけるジョンス氏と亡き妻の再会を実現するため、プロジェクトチームは生前の姿を模したCGを作成。訓練された女優が妻の動きを再現します。





MBCは可能な限りジョンス氏の妻を正確に再現するため、残されたムービーや写真から外見や動きを分析し、記録に残った声と女優の声を組み合わせて妻の声も再現したとのこと。プロジェクトにはおよそ6カ月が費やされたそうです。





仮想空間の視界を映し出すVRヘッドセットや、手の動きを追跡してVR空間上に反映するグローブ型デバイスなどを装着したジョンス氏。





スタジオの中でステップを踏むジョンス氏の視界には……





CGと女優によって再現された亡き妻の姿がありました。ジョンス氏は闘病生活を送っていた妻の姿を思い出したのか、VR空間上で再現された妻にもう痛みはないのかと尋ねたそうです。その後、ジョンス氏はむせび泣きながら妻と手を握り合ってワルツを踊りました。





VR空間におけるジョンス氏と妻との再会については、感動的だという意見が集まる一方で、「VRによる再会ではなく適切なセラピーを受けさせるべきだ」「遺族が現実世界との接続を失ってしまうのではないか」といった否定的な意見も寄せられています。



MBCは以前にも「あなたに会えた」シーズン1として、「亡くなった娘と母親の再会」をVR空間で再現しています。この際も感動的な再会シーンがネット上で反響を呼んだものの、一方で「視聴率を稼ぐために子を失って弱った母親を利用するのは問題だ」「精神科医は承認しないだろう」といった反対意見も寄せられていました。



亡くなった娘とバーチャルで「再会」、母親の映像がネットで反響 韓国 写真4枚 国際ニュース:AFPBB News

https://www.afpbb.com/articles/-/3268475