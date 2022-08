Samsungが爆速SSD「990 PRO」を発表、最大読込速度は驚異の7450MB/s

Samsungが高速通信規格PCIe 4.0に対応したSSD「 990 PRO 」を発表しました。「990 PRO」の最大読込速度は7450MB/sで、2020年に登場した「 980 PRO 」と比べてランダム性能が55%向上したとアピールされています。 Samsung Electronics Unveils High-Performance 990 PRO SSD Optimized for Gaming and Creative Applications – Samsung Global Newsroom https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-unveils-high-performance-990-pro-ssd-optimized-for-gaming-and-creative-applications Samsungが公開した「990 PRO」の外観が以下。フォームファクタはM.2(2280)で、ヒートシンクが付属したモデル「990 PRO with Heatsink」も用意されています。

2022年08月25日 10時40分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

