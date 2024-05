2024年05月20日 11時50分 ハードウェア

iPhone 16 Pro Maxのバッテリー容量が従来モデルよりもさらに向上&EUの交換可能性に関する規則に準拠できるステンレス製バッテリーケースが搭載される予定とのウワサ



Appleが2024年9月に発売するとされるiPhone 16 Pro Maxに、従来製品よりも駆動時間が長く、取り外しが容易なステンレス製ケースに包まれたバッテリーが搭載される可能性があると報じられています。



2023年9月に発売されたiPhone 15 Pro Maxは、最長29時間の動画視聴が可能とされていますが、サプライチェーンアナリストのミン・チー・クオ氏によると、2024年に発表されるとみられるiPhone 16 Pro Maxにはさらなる大容量バッテリーが搭載されるとのこと。



iPhone 16 Pro Maxに搭載されるとみられるバッテリーは、iPhone 15 Pro Maxに搭載されたものとサイズは変わらないとされています。しかし、サイズはそのままにエネルギー密度が増加したことで、動作中のバッテリー温度が従来の製品と比べて高くなりやすくなります。クオ氏は「熱問題を解決するため、iPhone 16 Pro Maxのバッテリーは初めてステンレス製のバッテリーケースに包まれる可能性があります」と述べています。





従来のiPhoneのバッテリーはアルミニウム製ケースを採用していましたが、ステンレス製バッテリーケースを採用することで、熱問題に対処できるともに、バッテリーとiPhoneシステムの保護も強化されると目されています。さらにこのバッテリーケースは取り外しが容易で、2023年に欧州理事会で定められた、「メーカーに対しスマートフォンを含む家電製品全般に組み込まれたバッテリーを取り外し可能にする」規則に準拠することができるとされています。



また、2023年11月にはiPhone 16 Pro用のバッテリーと主張する画像が公開されており、iPhone 15シリーズと同様のJ字型のバッテリーながら、つや消しの金属ケースに包まれている様子が確認されています。





なお、クオ氏によると、ステンレス製バッテリーケースが導入されるのはiPhone 16 Pro Maxだけで、この実装がうまくいけば2025年に発売される全てのiPhoneシリーズでステンレス製バッテリーケースを採用する可能性があるとのことです。