2026年03月27日 12時08分 AI

AppleはiOS 27でSiriをApp Store経由で提供されるあらゆるAIと連携可能にする方針、Apple IntelligenceやSiriでのChatGPTの独占状態は終了



Appleは2026年秋頃提供予定の「iOS 27」で、ユーザーがSiriと連携できるAIチャットボットを自由に選べるようにすることを計画していると、Bloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。



Apple Plans to Open Up Siri to Rival AI Assistants Beyond ChatGPT in iOS 27 - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-26/apple-plans-to-open-up-siri-to-rival-ai-assistants-beyond-chatgpt-in-ios-27



Siri could support third-party AI tools in iOS 27

https://appleinsider.com/articles/26/03/26/siri-could-support-third-party-ai-tools-in-ios-27-as-apple-expands-access



Apple will reportedly allow other AI chatbots to plug into Siri | The Verge

https://www.theverge.com/tech/902048/apple-siri-ai-chatbot-update-ios-27



ガーマン記者が独自に入手した情報によると、AppleはApp Storeからダウンロードできるサードパーティー製のAIチャットボットをSiriと連携できるようにすることを計画しています。これにより、Siri経由でGoogleのGeminiやAnthropicのClaudeなどから回答を得られるようになる模様。



記事作成時点のSiriはOpenAIのChatGPTと連携できるようになっていますが、これがGeminiやClaudeなどでも可能になるというわけです。





App Storeで配信されているあらゆるAIチャットボットと連携できるようになるこのシステムは「Extensions」(拡張)と呼ばれており、iPhone・iPad・Macで使うSiriとどのAIチャットボットを連携させるかを、ユーザーが自由に切り替えられるような機能になるとのこと。



これはAppleが開発中とされているAI強化版Siriのスタンドアロンアプリにも対応する見込みです。この新しいSiriは、複数のアプリをまたいでユーザーの代わりに操作を実行する機能を持つとされています。





なお、Appleは完全にデバイス内で動作するAIモデルのFoundation Modelを提供しています。このFoundation ModelとExtensionsは完全に別物ですが、AppleはGeminiから得られた回答と推論情報をより小型で安価なモデルのトレーニングに利用できるようになると報じられており、Geminiを蒸留してFoundation Modelを強化すると目されています。



AppleはGoogleのGeminiからより小型のデバイス内AIモデルを作成できるようになるかもしれない - GIGAZINE





AppleのAI強化版Siriは開発が遅れていましたが、2026年1月にGoogleとGeminiの利用に関する複数年契約を締結しました。このGeminiを搭載したSiriは、iOS 26.4以降に分散してリリースすると報じられています。



AppleがGoogleのGeminiを使う複数年契約を締結、イーロン・マスクは「不当な権利の集中」と非難 - GIGAZINE





なお、Appleは2026年6月に開催予定のWWDC26でiOS 27を発表予定です。



Appleの年次開発者向け会議「WWDC26」が2026年6月8日の週に開催決定、基調講演は6月8日に実施 - GIGAZINE

