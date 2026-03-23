2026年03月23日 11時10分 ネットサービス

Google検索でリンク先タイトルが勝手にAI生成の見出しに変更される事例が報告される



Google検索をすると表示されるリンク先タイトル(見出し)が、サイト制作者の設定したタイトルではなく、AIが生成したものに置き換えられていることが確認されました。中には、AIが見出しを書き換えたことでタイトルの意味が丸ごと変わってしまったケースも報告されています。



Google Search is now using AI to replace headlines | The Verge

https://www.theverge.com/tech/896490/google-replace-news-headlines-in-search-canary-coal-mine-experiment





オンラインメディアのThe Vergeが報じたところによると、Googleがおすすめニュースやコンテンツを表示するGoogle Discoverにおいて、2025年12月頃からニュース見出しをAIによりクリックを誘発させるクリックベイト的な文言に変更されるケースが確認されていたとのこと。それに加えて、Google検索で表示されるサイトの見出しでも、AIが生成したものに置き換えたケースが確認されたとThe Vergeは2026年3月20日に報告しました。



The Vergeによると、実際に「I used the‘cheat on everything’AI tool and it didn't help me cheat on anything(「何でもズルできる」というAIツールを使ってみたが何もズルできなかった)」というニュースの見出しが、Google検索結果に表示される見出しでは「Cheat on everything AI tool(何でもズルできるAIツール)」とAIによって短縮され、意味が変わってしまった例もあったそうです。また、以下の黒く表示されているニュースのように「見出しの各単語の頭を大文字にする」というThe Vergeでは通常しないような表現に意図せず変更されているケースもあります。





Googleの広報担当者はThe Vergeに対し「現在行われているのは小規模かつ限定的な実験であり、広範な展開はまだ承認されていない」と語り、AIによる見出し変更を認めました。またGoogleは、The Vergeのようなニュース見出しだけではなく、他のウェブサイトが検索結果に表示される方法も調整していると述べています。



Googleによると、見出しをAIで書き換えるのは「サイトのタイトルをユーザーの検索クエリにより適切にマッチングさせ、クリック率を上昇させる」ことを目的としているそうです。AIでタイトルを生成しているのは実験的なもので、今回の実験に基づいて何かをリリースする場合、生成AIを用いることはないと広報担当者は主張しています。



Google Discoverでニュースタイトルが自動生成されていた際には、「書店が陳列している本の表紙を勝手に剥がして差し替えるようなもの」とThe Vergeは批判していました。The Vergeによると、今回確認されたような見出しの変更はごくまれなケースで、Google Discoverで頻繁に確認されたようなひどいものではないとのこと。しかし、Google DiscoverのAI見出しも当初は実験とされていたものが拡大していることから、The Vergeは「これは炭鉱のカナリアかもしれません。Googleは今後、さらに契約内容を変更する可能性もあります。Googleが検索結果の見出しを自社作成のコンテンツで上書きするのを見たのは初めてで、これは異常事態だということをはっきりさせておきたいです」と述べています。

