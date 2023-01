CNETがAIで記事を書いていることを問題視されて記事の公開を停止へ

テクノロジーニュースメディアのCNETがスタッフ向けの電話会議で、AIを使って作成した記事の公開を当面停止すると説明したことが報じられています。また、CNETと同じ系列のメディアでも、AIを使って書かれた記事の公開が停止されるとのことです。 CNET pauses publishing AI-written stories after disclosure controversy - The Verge https://www.theverge.com/2023/1/20/23564311/cnet-pausing-ai-articles-bot-red-ventures

2023年01月23日 23時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

