2023年10月05日 12時07分

X(Twitter)が投稿されたニュース記事の見出し削除措置を開始



X(Twitter)が投稿されたニュース記事から見出し部分を削除する方針であることが2023年8月に明らかになりましたが、その削除措置が一部で始まったことがユーザーの報告により明らかになりました。



Xに施された変化について、手元の環境ではAndroidアプリ版が旧表示、ウェブ版が新表示となって比較可能になっていました。



以下はAndroidアプリ版で、「2023年10月4日のヘッドラインニュース」の投稿を表示したスクリーンショット。リンク先の画像が表示され、その下にはリンク先記事のタイトルが表示されています。





一方、新表示だとこのようにリンク先の画像のみが表示され、記事タイトルは表示されなくなります。





画像が投稿されているだけにも見えますが、画像左下にリンク先ドメインが透かしのように表示されることで、リンクであることを示しています。





マスク氏はこの変更の導入を自身が提言したものであることを認めて、見た目の美しさや、煽り立てるようなサムネイル画像や誇大なタイトルでクリックを招くような形式の投稿を減らすことが目的であると述べています。