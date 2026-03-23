2026年03月23日 10時58分 AI

Cursorが最新コーディングAIの「Composer 2」は中国のMoonshot AI製Kimiをベースにしたものだと認める



コーディングAIの「Cursor」は、2026年3月19日に最新AIモデルの「Composer 2」を発表しました。Composer 2はコーディング性能は最先端クラスでありながら、コスト面も非常に優秀です。しかし、公開後に「Composer 2は強化学習(RL)を追加した単なるKimi 2.5」とユーザーから指摘され、CursorもComposer 2がKimiベースのAIモデルであることを認める事態となりました。



Cursor admits its new coding model was built on top of Moonshot AI’s Kimi | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/03/22/cursor-admits-its-new-coding-model-was-built-on-top-of-moonshot-ais-kimi/



Composer 2公開後、X(旧Twitter)ユーザーのFynnさんが「CursorでOpenAIのベースURLをいじっていたら、これを見つけました。『accounts/anysphere/models/kimi-k2p5-rl-0317-s515-fast』つまり、Composer 2はただのKimi K2.5に強化学習を施しただけのようです。少なくともモデルIDの名前くらい変えとけよ」と投稿し、コードに「kimi-k2p5」という文字列が含まれることを指摘しました。



was messing with the OpenAI base URL in Cursor and caught this



accounts/anysphere/models/kimi-k2p5-rl-0317-s515-fast



so composer 2 is just Kimi K2.5 with RL

at least rename the model ID https://t.co/MQOuEuF3Pd pic.twitter.com/fyUWbo1InF — Fynn (@fynnso) March 19, 2026



テクノロジーメディアのTechCrunchは、「Cursorは2025年秋に293億ドル(約4兆6700億円)の評価額で23億ドル(約3700億円)の資金調達を実施したばかりの、資金力のあるアメリカのAIスタートアップです。年間売上高は20億ドル(約3200億円)を超えていると報じられているため、これは驚くべき事実です。CursorはComposer 2の発表の中で、Moonshot AIやKimiについて一切言及しませんでした」と指摘。





この投稿に、Cursorの開発者教育担当ヴァイスプレジデントであるリー・ロビンソン氏が以下のように反応しました。



「Composer 2はオープンソースのベースから始まりました！将来的には完全な事前学習を行います。最終モデルにかけたコンピューティング資源の約4分の1だけがベースのオープンソースAIモデルから来ており、残りは私たちのトレーニングから来るものです。これが、評価結果が大きく異なる理由です。そして、私たちは推論パートナー契約を通じてライセンスを遵守しています」



Yep, Composer 2 started from an open-source base! We will do full pretraining in the future.



Only ~1/4 of the compute spent on the final model came from the base, the rest is from our training. This is why evals are very different.



And yes, we are following the license through… https://t.co/pEfuWAhIR1 — Lee Robinson (@leerob) March 20, 2026



「人々がこれを言って欲しいと思っているみたいなので言います。ベースとなっているAIモデルは『KIMI K2.5』です。それが私たちが利用したベースとなるAIモデルです。もちろん推論パートナーの条件を通じ、ライセンスを遵守っています。個人的にはオープンソースソフトウェアモデルに感謝しています。エコシステムにとって素晴らしいものです」



Since people really want me to say this: "KIMI K2.5" ‼️



Yes, that is the base we started from. And we are following the license through inference partner terms (e.g. Fireworks)



I'm thankful for OSS models personally, good for the ecosystem. — Lee Robinson (@leerob) March 20, 2026



「Kimiチームから、ライセンスを遵守しているという確認が得られました。ただし、ユーザーからのフィードバックには同意します。ベースとなるAIモデルについて、最初に言及すべきでした。次のモデルではそうします！」



Here's confirmation the license is correct from the Kimi team.



Agree with the feedback we should have mentioned the base up front, we will do that for the next model!https://t.co/JXQpbZSxFJ — Lee Robinson (@leerob) March 20, 2026



ロビンソン氏が引用したKimi公式のポストは以下です。



「Composer 2のローンチおめでとうございます。Kimi-k2.5が基盤を提供しているのを見て誇りに思います。Cursorの継続的な事前学習と高計算リソースの強化学習を通じ、私たちのモデルが効果的に統合されるのを見るのは、私たちが支援したくてたまらないオープンなモデルエコシステムそのものです。CursorはFireworks AIがホストする強化学習および推論プラットフォーム経由でKimi-k2.5にアクセスしており、これは認可された商用パートナーシップの一環です」



Congrats to the @cursor_ai team on the launch of Composer 2!



We are proud to see Kimi-k2.5 provide the foundation. Seeing our model integrated effectively through Cursor's continued pretraining & high-compute RL training is the open model ecosystem we love to support.… — Kimi.ai (@Kimi_Moonshot) March 20, 2026



なぜCursorが最初からKimiを利用していることを認めなかったのかについて、TechCrunchは「ゼロからAIモデルを構築しないことによる潜在的な恥辱はさておき、いわゆるAI軍拡競争がアメリカと中国の存亡をかけた戦いとして捉えられることが多い現状では、中国のAIモデルをベースに構築することは特に困難に感じられるかもしれないから」と説明しています。



なお、Cursorの共同創設者であるアマン・サンガー氏も、Composer 2がKimiベースであることを認めなかったことは間違いだったとXで言及しています。



We've evaluated a lot of base models on perplexity-based evals and Kimi k2.5 proved to be the strongest!



After that, we do continued pre-training and high-compute RL (a 4x scale-up).



The combination of the strong base, CPT and RL, and Fireworks' inference and RL samplers make… https://t.co/bofbuwRJhV — Aman Sanger (@amanrsanger) March 20, 2026