2022年11月02日 15時00分 ネットサービス

Googleがクーポンコードの表示やサイトごとの価格比較機能などショッピングに便利な新機能を発表



Googleが、オンラインショッピングの取引が大幅に増加するホリデーシーズンに向け、クーポンコードを表示してコピー&ペーストで利用可能にしたり、通販サイトごとの価格を比較できる機能を追加したりと、買い物に便利な新機能をGoogle検索に導入する予定だと発表しました。



New ways to find holiday deals on Google

https://blog.google/products/shopping/holiday-shopping-deals/



Google Adds New Shopping Features for the Holidays, Which Could Have Big Implications for Retailers | Social Media Today

https://www.socialmediatoday.com/news/Google-Shopping-Deals-Promotions-Holiday-Marketing/635511/



11月の第4木曜日にあたるブラックフライデーや、クリスマスから年始にかけてのホリデーシーズンにはさまざまなショップが大々的なセールを実施し、オンラインショッピングの取引額も急増します。Googleは2022年のホリデーシーズンに向け、新たなショッピング支援機能をGoogle検索に追加する予定です。



◆クーポン&プロモーションのラベル

オンラインショッピングサイトでは、購入価格が割引になったりポイントが増加したりする「クーポンコード」が用意されていることがあります。しかし、ウェブサイトにアクセスして商品ページを見るまでクーポンコードの有無に気づけないことも多く、お得なクーポンを見逃してしまうことも多々あります。そこでGoogleは、商品と共にクーポンやキャンペーンの存在を示す「プロモーションバッジ」を表示する機能を追加するとのこと。



Google検索で目当てのアイテムを検索。





すると、検索結果画面にさまざまな通販サイトで販売されているアイテムが表示されます。





「SPECIAL OFFER」というバッジが付いているアイテムをタップ。





すると、購入価格が10%オフになるクーポンコードがありました。このクーポンコードをタップ。





クーポンコードをコピーして、すぐに使うことができます。これらの新機能は今後数週間以内に展開される予定とのことです。





◆アイテムを並べて表示

オンラインショッピングをする際には、さまざまな通販サイトを訪れて複数のアイテムを比較しているという人も多いはずですが、この作業にはかなり手間がかかるものです。そこでGoogleは、検索結果画面で複数のアイテムを比較できる機能を追加すると発表しました。



「shop women's puffer jackets(女性用ダウンジャケットを買う)」というワードで検索すると、検索結果にアイテムが表示されます。





「More products」というボタンをタップ。





すると、さまざまなアイテムがずらりと表示され、簡単に比較することができます。この機能は11月中にアメリカで展開されるとのこと。





◆価格の比較情報を入手

購入したい特定のアイテムが念頭にある場合は、アイテムを販売しているさまざまな通販サイトにアクセスし、最も安いサイトで購入しているという人もいるはず。この面倒な作業を省力化するため、Googleは通販サイトでの販売価格を簡単に比較できる新機能を導入する予定です。



商品名で検索します。





「Online Stores(オンラインストア)」という項目の右側にあるアイコンをタップ。





すると、さまざまな通販サイトにおける一般的な販売価格や最低価格をチェックできます。これにより、最もお得なサイトで購入するのが簡単になります。なお、価格比較機能がいつ導入されるのかは、記事作成時点では不明です。





Googleは一連の新機能を紹介した上で、「販売店の皆様は、Googleで商品リストを管理する際に、いつでもお得なキャンペーンの状況を確認し、ビジネスのプロモーションを見直すことができることを忘れないでください」と呼びかけました。