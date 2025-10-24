2025年10月24日 11時50分 ソフトウェア

OpenAIがiPhoneの「ショートカット」の発明者が運営する「Software Applications Incorporated」を買収



現地時間の2025年10月23日、OpenAIがSkyの開発元であるSoftware Applications Incorporatedの買収を発表しました。



OpenAI acquires Software Applications Incorporated, maker of Sky | OpenAI

https://openai.com/index/openai-acquires-software-applications-incorporated/





OpenAI Acquires AI Startup Founded by Former Apple Employees - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-23/openai-acquires-ai-startup-founded-by-former-apple-employees



SkyはMac向けのパワフルな自然言語インターフェースです。文章作成、計画、コーディング、日々のスケジュール管理などを、Skyを使えばAIに手伝ってもらうことができます。Skyは画面上の内容を理解して、アプリを使ってアクションを起こすことができます。



Hi, Sky - YouTube





Skyの開発元であるSoftware Applications IncorporatedをOpenAIが買収したことで、SkyとmacOSの緊密な統合と製品技術を、ChatGPTに導入することが可能となります。Software Applications Incorporatedの開発チームはOpenAIに参加することとなります。





ChatGPT担当ヴァイスプレジデントのニック・ターリー氏は、「ChatGPTが単にユーザーの指示に応答するだけでなく、物事の達成を支援する未来を築いています。SkyとMacの緊密な連携は、人々が日常的に使うツールにAIを直接組み込むという私たちのビジョンを加速させます」とコメント。



Software Applications Incorporatedの共同創業者であり同社のCEOでもあるアリ・ワインスタイン氏は、「私たちは常に、コンピューターがより強力で、カスタマイズ性が高く、直感的に操作できるものになることを望んできました。LLMにより、ようやくそのすべてが実現可能になりました。だからこそ、私たちはSkyを開発しました。Skyは、デスクトップ上に浮かび上がり、思考と創造を支援するAI体験です。OpenAIに加わり、このビジョンを何億人もの人々に届けられることを大変嬉しく思います」と記しています。



OpenAIは「Skyの機能の統合作業が進むにつれて、今後のアップデートにご注目ください」と投稿しました。



Skyの公式サイトには「SkyがOpenAIに参加します」と表記されています。これに合わせ、Skyは「私たちがこの会社を設立したのは、大規模言語モデル(LLM)によって、使いやすく、ユーザーに合わせて詳細にカスタマイズできるソフトウェアという、私たちがずっと望んでいたものがようやく実現できると気づいたからです。そのビジョンがSkyへと繋がりました。Macのデスクトップ上に浮かび上がる自然言語インターフェースで、パーソナルAIをいつでも指先で操作できます。チャット、文章作成、計画、コーディングなど、どんな作業でもSkyは画面上の内容を理解し、アプリを使ってアクションを起こします。今回、私たちはOpenAIに加わり、これらの機能をより多くの人々に提供することになりました。今後、さらに多くの情報をお伝えできるのが待ちきれません」と説明しました。



Sky is joining OpenAI

https://sky.app/





Skyは公式X(旧Twitter)アカウントでも「私たちはこれ(OpenAIによる買収)を共有することに興奮しています」と投稿しています。





OpenAIのサム・アルトマンCEOも「アリとチームは非常に才能があり、SkyとChatGPTのコラボレーションが待ちきれません！」と投稿しています。



Ari and team are super talented and we can't wait Sky x ChatGPT! https://t.co/bmdUFrm6q9 — Sam Altman (@sama) October 23, 2025



なお、Software Applications Incorporatedの共同創業者兼CEOであるワインスタイン氏は、別のスタートアップであるWorkflowを創業した起業家でもあります。このWorkflowはAppleに買収されており、後のショートカットにつながったとされています。



SiliconANGLEは「OpenAIによるSoftware Applications Incorporatedの買収額は明らかになっていませんが、高額な買収ではなかった可能性が高いです。Software Applications IncorporatedはこれまでにOpenAIのサム・アルトマンCEO、Figmaのディラン・フィールドCEO、Context Ventures、Stellation Capitalなどの投資家から650万ドル(約9億9000万円)の資金を調達してきました」と報じています。

