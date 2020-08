2020年08月11日 16時00分 ネットサービス

Amazonが「Twitch Prime」を「Prime Gaming」に改称



現地時間2020年8月10日、Amazon.comはAmazonプライムの会員特典として付属する「Twitch Prime」を「Prime Gaming」に改称すると発表しました。



More from Prime: Free content for today’s hottest video games, plus free games, every month

https://blog.aboutamazon.com/amazon-prime/more-from-prime-free-content-for-todays-hottest-video-games-plus-free-games-every-month



Introducing Prime Gaming: More of what you love | Twitch Blog

https://blog.twitch.tv/en/2020/08/10/introducing-prime-gaming-more-of-what-you-love/



Amazon rebrands Twitch Prime as Prime Gaming - The Verge

https://www.theverge.com/2020/8/10/21358463/amazon-twitch-prime-gaming-rebrand?scrolla=5eb6d68b7fedc32c19ef33b4



Twitchはゲームに特化したライブストリーミング配信プラットフォームです。Amazon.comはTwitchを2014年に約1000億円で買収し、2018年に毎月無料でゲームを提供したり、広告なしでストリーミング配信を視聴したりできるサービス「Twitch Prime」をAmazonプライムの会員特典の1つとして提供し始めました。



無料で毎月ゲームがもらえるAmazonプライム会員特典「Twitch Prime」がスタート - GIGAZINE





この「Twitch Prime」を、現地時間2020年8月10日をもって「Prime Gaming」に改称するとAmazonは発表しました。発表によると、あくまで名称の変更のみであり、サービスの内容などに変更はありません。



公式ページのロゴもすでに更新されて「Prime Gaming」となっており、その下側には「Twitch PirmeがPrime Gamingになりました」という改称のアナウンスが記されています。





Prime Gamingのゼネラルマネージャーであるラリー・プロトニック氏は、「Prime会員はすでに最高のテレビ番組や最高の映画、最高の音楽を手に入れています。我々はここに『最高のゲーム』を含むことができるように、エンターテイメントの提供範囲を拡大する予定です」「すべてのプラットフォームでお気に入りのゲームをプレイできるような新たなコンテンツをお客様に提供しています。あなたが愛するゲームが何であれ、プレイする場所がどこであれ、Prime Gamingは良いものを提供できます」と述べました。



Amazonは、「Prime Gamingは1億5000人を超える会員数を誇るAmazonプライムの価値を高める」としています。IT系ニュースメディアのThe Vergeは今回の改称について、AmazonがAmazon Gamesとして独自のゲーム開発部門を抱えている点を指摘。「Prime Games」とTwitchの名前を排してAmazon傘下であることを分かりやすくしたことから、今回の改称は「Amazonがゲームへ継続的に取り組む予定を示したシグナル」だとみています。



Amazon Gamesは2020年5月に最初のメジャータイトルである基本無料のTPS「Crucible」をリリースしましたが、コンテンツの改善を理由に2020年6月末にクローズドベータに戻しています。さらに、2020年8月25日にオープンワールド型MMO「New World」のリリースを予定していましたが、こちらも2021年春期に延期。2020年6月にリリース予定だった「Twitchで直接プレイできるパックマン」も記事作成時点では公開されていません。



Amazonは「Project Tempo」というコードネームのクラウドゲーミングを開発していると報じられていますが、新型コロナウイルス感染症が原因で開発には遅延が生じているとのことです。