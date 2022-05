Microsoftが低コストでゲームをプレイできるストリーミング端末「Keystone」を開発中であると認める

Microsoftはクラウドゲーミングサービスの「 Xbox Cloud Gaming 」を提供しており、同サービスでは 無料でフォートナイトをプレイ することも可能。そんなXbox Cloud Gaming向けの専用端末をコードネーム「 Keystone 」のもとMicrosoftが開発中であると、Windows Centralが報じています。 Exclusive: Microsoft continues to iterate on an Xbox cloud streaming device codenamed 'Keystone | Windows Central https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/exclusive-microsoft-continues-to-iterate-on-an-xbox-cloud-streaming-stick-codenamed-keystone Microsoftが Chromecast のような映像ストリーミング用の端末を開発中であることは、2016年頃から ウワサ されてきました。 そんな中、TwitterユーザーのTero Alhonenさんがデータマイニングにより、XboxのOSリストの中に「XBOX KEYSTONE」という謎の名称が存在することを発見しました。

2022年05月30日

