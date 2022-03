MicrosoftがXboxから「Twitterに直接ゲームの録画を共有する機能」を削除

Microsoftの最新ゲーム機である Xbox Series X およびXbox Series Sで、録画機能を使って撮影した動画を直接Twitter上にアップロードすることができなくなったと報じられています。 The latest Xbox Insider Ring removes Twitter sharing for Game DVR clips (update) | Windows Central https://www.windowscentral.com/latest-xbox-insider-ring-removes-twitter-sharing-game-dvr-clips-some-reason Windows CentralはXbox Series X/Sのゲーム録画機能について、「不格好な編集機能・パフォーマンスの低下・ファイル管理機能の不備などがあり、競合他社の同機能からかなり遅れている」と指摘しています。そんなXboxのゲーム録画機能が、今後より劣化する可能性があるとWindows Centralは報じています。

2022年03月19日 17時30分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

