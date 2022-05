25Gbpsの爆速通信の実証にブロードバンド事業者が成功

大容量通信ができるインターネット接続を指す ブロードバンド は、 米国連邦通信委員会(FCC) では下り100Mbps以上上り20Mbps以上と定義しているほか、日本では下り30Mbps以上が超高速ブロードバンドと定義されています。2020年の 調査 では先進国の中で最も高速なインターネット通信サービスを提供するデンマークであっても下り平均が123.96Mbpsであるのに対して、ブロードバンド事業者の Chorus が25Gbpsという通信速度を実証したことが報じられています。 Chorus shows off 25 gigabit per second retail fibre broadband - Service Providers - CRN NZ https://www.crn.nz/news/chorus-shows-off-25-gigabit-per-second-retail-fibre-broadband-580604 2022年5月にニュージーランドで行われたデモンストレーションで、8Gbpsの対称型ハイパーファイバー通信と、Ultrafast Broadbandの上り900Mbps・下り550Mbpsのファイバー通信を同時使用することで、21Gbpsのスループットを実現することに成功しました。Chorusはフィンランドに本社を置く通信インフラの大手である Nokia やニュージーランド政府と協力して、複数のタイプのファイバーサービスにNokiaの アクセスノード を使用することで、「25ギガビットの パッシブ光ネットワーク (25GPON)」を実現することを想定しています。

