Microsoftが次世代ゲーム機「Xbox Series S」を正式発表、歴代最小サイズ＆価格は約3万2000円

また、リーク情報により「Xbox Series X」の発売日と価格が新たに明らかになっています。 Xbox Series X and Xbox Series S release date and price finally revealed | Windows Central https://www.windowscentral.com/xbox-series-x-and-xbox-series-s-release-date-and-price-finally-revealed

・関連記事

次世代ゲーム機「Xbox Series X」の詳細スペックが公開、基本スペックの大幅進化だけでなく専用拡張SSD&外付けストレージにも対応 - GIGAZINE



Microsoftの次世代ゲーム機「Xbox Series X」向けに発表された13タイトルまとめ - GIGAZINE



PlayStation 5とXbox Series XとNintendo Switchのスペックを比較してみるとこんな感じ - GIGAZINE



次世代ゲーム機のPS5やXbox Series Xに期待する6つの理由 - GIGAZINE



2020年09月09日 10時55分00秒 in ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.