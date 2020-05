Microsoftの次世代ゲーム機「Xbox Series X」向けに発表された13タイトルまとめ

Microsoftが2020年の年末商戦での発売を予定している次世代ゲーム機「 Xbox Series X 」に関する最新情報を発表しました。Xbox Series X向けに13本のタイトルが発表され、うち8作品は完全新作タイトルとなります。 Inside Xbox May 2020 Episode Recap - Xbox Wire https://news.xbox.com/en-us/2020/05/07/inside-xbox-may-2020-episode-news-recap/ Everything Microsoft Showed During Today's Xbox Series X Event https://kotaku.com/everything-microsoft-announced-during-todays-xbox-serie-1843316215 Xbox Series Xは次世代カスタムプロセッサを搭載しており、Microsoftが特許を取得した「可変レートシェーディング」や、長いロード画面を待たずに中断状態から複数のゲームをほぼ瞬時に実行できる「クイックレジューム」機能などが実装されています。Xbox Series Xがどのような革新的な機能を搭載することになるかは、以下の記事を読めばわかります。 Microsoftが次世代ゲーム機「Xbox Series X」の詳細を発表、12TFLOPSのGPUや120fpsの対応など - GIGAZINE

2020年05月08日 12時36分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

