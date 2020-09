突如発表された廉価版モデル「Xbox Series S」のスペックをXbox Series Xと比較、一体どちらが買いなのか？

・関連記事

Microsoftが次世代ゲーム機「Xbox Series S」を正式発表、歴代最小サイズ&価格は約3万2000円 - GIGAZINE



Microsoftの次世代ゲーム機「Xbox Series X」の発売は2020年11月に決定 - GIGAZINE



PlayStation 5とXbox Series XとNintendo Switchのスペックを比較してみるとこんな感じ - GIGAZINE



Microsoftが次世代ゲーム機「Xbox Series X」の詳細を発表、12TFLOPSのGPUや120fpsの対応など - GIGAZINE



Microsoftの次世代ゲーム機の正式名称は「Xbox Series X」ではなく「Xbox」になることが明らかに - GIGAZINE



2020年09月10日 13時30分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.