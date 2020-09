「風の谷のナウシカ」の名場面を忠実に再現したままグリグリと動かせる3DCGがすごい

・関連記事

画像から簡単に精巧な3D写真が作成できる論文が公開される、実際に3D写真を生成することも可能 - GIGAZINE



たった1枚の画像から走ったりジャンプしたりできる3Dモデルを生み出す技術が開発される - GIGAZINE



HTML5+WebGLでBMW i8の3Dモデルをブラウザでグリグリと動かしまくり&カラー変更&中も見えるPlayCanvasのデモがすごい - GIGAZINE



画像に写っているオブジェクトを3D化してぐりぐり動かせるようにする技術 - GIGAZINE



男性の顔をグリグリ動かしながら波立たせるハイクオリティなWebGLの作品 - GIGAZINE



リアルタイムで表情を読み取って3Dアニメをグリグリ動かすムービー - GIGAZINE



リアルな男女の3D人体をあらゆる角度から眺めてお絵かきなどに役立つ「Anatomy 360」 - GIGAZINE



MMDなどの3Dモデルを共有してグリグリ動かせる「ニコニ立体」スタート - GIGAZINE



ミクミクダンスや波紋、マスクなどリアルな3D表現を可能にするWebGLの作例いろいろ - GIGAZINE

2020年09月10日 13時00分00秒 in 動画, 映画, マンガ, アニメ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.