2020年09月10日 14時00分 ゲーム

「任天堂は開発者にNintendo Switch向けタイトルの4K解像度対応を要請中」というウワサ



2021年に新型が登場するのではないかとウワサされているNintendo Switchは、4K解像度の出力に対応しているのではないかといわれています。アメリカの経済メディアであるBloombergが「Nintendo Switchの新型が4Kに対応するため、任天堂が開発者にゲームを4K対応にするよう要請している」と報じています。



Nintendo SwitchにはNVIDIAのMaxwellアーキテクチャのGPUが搭載されており、出力解像度は最大1080pです。しかし、ライバルのXbox One XやPlayStation 4ではすでに4K解像度での出力が可能になっています。





「2021年に発売されるNintendo Switchの新しいモデルが、4Kに対応する可能性がある」と改めて報じたのはBloombergの望月崇記者。Bloombergの記事によれば、「匿名のゲーム開発者数人が、任天堂がゲーム開発者に、開発中のタイトルを4K解像度に対応させるように依頼したと証言している」とのことで、Nintendo Switchの対応解像度がアップグレードする可能性が示唆されています。



Nintendo Switchのアップグレードモデルが2021年に発売される可能性は、2020年8月下旬に台湾の経済紙「聯合報」が報じています。



2020年1月には、ゲーム・コンサルタント企業のKantan Gamesのセルカン・トトCEOが「Nintendo Switch Pro」と呼ぶべきハイエンドモデルが開発されているとすでに語っています。トトCEOによれば、このモデルは4K解像度をサポートし、カードリッジサイズやコンポーネントも大きく改良されているとのことでした。



