ソニーがPS5の最大3倍高速な「PS5 Pro」を2024年末にリリースする可能性

・関連記事

30%小型化した新PS5が登場、ディスクドライブは着脱可能もひっそり値上げ実施 - GIGAZINE



PS5を累計5000万台販売したとソニーが発表、PS4とほぼ同じペースで2023年の販売台数はXboxの約3倍 - GIGAZINE



30%小型化した新型PS5のバラバラ分解動画が登場 - GIGAZINE



30%小型化した新型PlayStation 5の外観を徹底チェック&別売り縦置きスタンドの装着手順もまとめてみた - GIGAZINE



初期型PS5ユーザーは新型PS5に買い替えるべきなのか?両者の違いをチェックしてみた - GIGAZINE



2024年03月16日 16時30分00秒 in ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.